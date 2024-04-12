Собанина (Инишева) (Инишева) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Инишева) (Инишева) Акилина Иванова

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Место рождения

Инишева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

29.05.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Инишев Иван

Мать: не указана

Инишева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.10.1845

Муж: Собанин Матвий Феодотов

Рождение ребёнка
05.02.1849

Дочь: Павла Матвиева

Отец ребёнка: Собанин Матвий Феодотов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1850

Сын: Собанин Прокопий Матвиев

Отец ребёнка: Собанин Матвий Феодотов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1851

Дочь: Иустина Матвиева

Отец ребёнка: Собанин Матвий Феодотов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
29.05.1852
Причина смерти: от воспалительной горячки
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