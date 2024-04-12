Собанина (Инишева) (Инишева) Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти29.05.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Инишев Иван
Бракосочетание
10.10.1845
Рождение ребёнка
05.02.1849
Дочь: Павла Матвиева
Отец ребёнка: Собанин Матвий Феодотов
Рождение ребёнка
07.07.1850
Отец ребёнка: Собанин Матвий Феодотов
Рождение ребёнка
01.10.1851
Дочь: Иустина Матвиева
Отец ребёнка: Собанин Матвий Феодотов
Смерть
29.05.1852
Причина смерти: от воспалительной горячки