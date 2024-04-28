Карелина (Федорова, Пальмина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Федорова, Пальмина) Мария Степановна

Место рождения

Низ, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.01.1910 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1910 ст.

Отец: Пальмин Степан Самуилович

Мать: Пальмина (Тяпнина) Прасковья Александровна

Низ, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Мария рождена 15 января 1910 г. , крещена 16, запись 3 деревни Полумовской крестьянин Степан Самуилов Пальмин и законная жена его Прасковья Александрова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелин Павел

Развод
Неизвестно

Муж: Федоров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачурина (Федорова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Федоров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Александр Павлович

Отец ребёнка: Федоров Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Павел

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
1972
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

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