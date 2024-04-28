Карелина (Федорова, Пальмина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1910 ст.
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1910 ст.
Мария рождена 15 января 1910 г. , крещена 16, запись 3 деревни Полумовской крестьянин Степан Самуилов Пальмин и законная жена его Прасковья Александрова оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 2 Д.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карелин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карелин Павел
Развод
Неизвестно
Муж: Федоров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачурина (Федорова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Федоров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Александр Павлович
Отец ребёнка: Федоров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Павел
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972