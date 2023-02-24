Ларионов Леонид Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г. Новоуральск Свердловская обл.