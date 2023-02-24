Ларионов Леонид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Леонид Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ларионов Константин Иосифович

Мать: Ларионова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Новоуральск Свердловская обл.
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