Козминых Пелагия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Козминых Алексей Александрович
Отец ребёнка: Козминых Александр Козмич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Козминых Александр Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно