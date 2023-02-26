Козичева Ефросинья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козичева Ефросинья Афанасьева

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Место рождения

д.Жероненок Пятницкой волости Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жероненок Пятницкой волости Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
12.11.1849

Муж: Козичев Прохор Гаврилов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1862

Сын: Козичев Никифор Прохоров

Отец ребёнка: Козичев Прохор Гаврилов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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