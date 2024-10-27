Грисяк-Шкарина Людмила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГрисяк-Шкарина Людмила

Грисяк-Шкарина Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грисяк Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Грисяк Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грисяк Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1977

Дочь: Грисяк Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Грисяк Анатолий Петрович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
Неизвестно
Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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