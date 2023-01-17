Кондюрина Пелагия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Кондюрин Кондратий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Феврония Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно