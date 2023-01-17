Кондюрина Пелагия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Пелагия Андреевна

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Место рождения

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Кондюрин Кондратий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Кондюрин Иван Антипович

Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Феврония Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Дмитрий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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