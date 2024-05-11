Толочинова (Зубова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1861 ст.
Рождество-Предтеченская (Борисоглебская) церковь на Зверинце, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3360 - Метрическая церквей г. Киева за 1861 г. Л.826об-827
Смерть
Неизвестно