Толочинова (Зубова) Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Толочинова (Зубова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1861 ст.

Муж: Толочинов Николай Филиппович

Рождество-Предтеченская (Борисоглебская) церковь на Зверинце, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3360 - Метрическая церквей г. Киева за 1861 г. Л.826об-827
Смерть
Неизвестно

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