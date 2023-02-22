Епишина (Щербинина) Прасковья/Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишина (Щербинина) Прасковья/Параскева Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1852 ст.

Муж: Епишин Николай Николаевич

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1853

Сын: Епишин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Епишин Николай Николаевич

Смерть
После 1861
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