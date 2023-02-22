Епишина (Щербинина) Прасковья/Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1852 ст.
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1853
Отец ребёнка: Епишин Николай Николаевич
Смерть
После 1861