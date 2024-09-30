Сюсмяляйнен (Ихо) Анна-Мария Генриховна
Место рождения
Дата рождения20.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1922
Рождение ребёнка
10.08.1923
Сын: Сюсмяляйнен Суло Андреевич
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1926
Сын: Сюсмяляйнен Урхо Андреевич
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1928
Сын: Сюсмяляйнен Вилье Андреевич
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1931
Дочь: (Сюсмяляйнен) Лилия Андреевна
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно