Сюсмяляйнен (Ихо) Анна-Мария Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсмяляйнен (Ихо) Анна-Мария Генриховна

Место рождения

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.07.1922

Муж: Сюсмяляйнен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1923

Сын: Сюсмяляйнен Суло Андреевич

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1926

Сын: Сюсмяляйнен Урхо Андреевич

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.11.1928

Сын: Сюсмяляйнен Вилье Андреевич

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1931

Дочь: (Сюсмяляйнен) Лилия Андреевна

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Андрей Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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