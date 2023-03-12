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Белышев Владимир
Белышев Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1926
Пол
Мужской
Отец
Белышев Алексей Алексеевич
1895 г.р.
Мать
Белышева (Рулёва) Кира Владимировна
Около 1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Белышев Алексей Алексеевич
Мать:
Белышева Кира Владимировна
Смерть
1926
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