Втюрин Ианфал Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВтюрин Ианфал Григорьевич

Втюрин Ианфал Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Втюрин Григорий Феофанович

Мать: Втюрина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марфа Ианфаловна

Мать ребёнка: Втюрина Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мартьянова Феодосия Ианфалова

Мать ребёнка: Втюрина Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Наталья Ианфаловна

Мать ребёнка: Втюрина Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Втюрина Ирина Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close