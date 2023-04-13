Втюрин Ианфал Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марфа Ианфаловна
Мать ребёнка: Втюрина Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мартьянова Феодосия Ианфалова
Мать ребёнка: Втюрина Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Наталья Ианфаловна
Мать ребёнка: Втюрина Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Втюрина Ирина Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно