Иванюгина Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванюгина Евдокия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Иванюгин Николай Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1916

Дочь: Ефросиния Николаева

Отец ребёнка: Иванюгин Николай Яковлев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванюгин Николай Яковлев

Смерть
Неизвестно
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