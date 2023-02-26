Иванюгина Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Иванюгин Николай Яковлев
Рождение ребёнка
22.03.1916
Дочь: Ефросиния Николаева
Отец ребёнка: Иванюгин Николай Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно