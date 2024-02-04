Габидуллина Зульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина Зульфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Илюза Ниязовна

Отец ребёнка: Габидуллин Нияз Исмагилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин Нияз Исмагилович

Рождение ребёнка
26.11.1997

Сын: Габидуллин Ильназ Ниязович

Отец ребёнка: Габидуллин Нияз Исмагилович

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