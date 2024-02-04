Габидуллина Зульфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Илюза Ниязовна
Отец ребёнка: Габидуллин Нияз Исмагилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1997
Сын: Габидуллин Ильназ Ниязович
Отец ребёнка: Габидуллин Нияз Исмагилович