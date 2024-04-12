Балаш Феадор Кузьминович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
06.06.1894 ст.
Жена: Балаш Зиновия Игнатьевна
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.06.1898 ст.
Дочь: Лукия Фёдоровна
Мать ребёнка: Балаш Зиновия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно
ф. Затишье, Парфьяновская вол., Вилейский уезд, Виленская губ. (ныне не существует)