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Балаш Феадор Кузьминович

Место рождения

Макаричи, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаричи, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
06.06.1894 ст.

Жена: Балаш Зиновия Игнатьевна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.06.1898 ст.

Дочь: Лукия Фёдоровна

Мать ребёнка: Балаш Зиновия Игнатьевна

Макаричи, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
ф. Затишье, Парфьяновская вол., Вилейский уезд, Виленская губ. (ныне не существует)
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