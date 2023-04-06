Каганкова (Путятина) Дарья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганкова (Путятина) Дарья Карповна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1883

Отец: Путятин Карп Софронович

Мать: Путятина Анастасия Васильевна

Бракосочетание
26.04.1904

Муж: Каганков Василий Семенович

Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Каганков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович

Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Каганков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1920

Сын: Каганков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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