Каганкова (Путятина) Дарья Карповна
Место рождения
Дата рождения08.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1883
Бракосочетание
26.04.1904
Рождение ребёнка
30.03.1905
Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович
Рождение ребёнка
20.09.1909
Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1920
Сын: Каганков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Каганков Василий Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно