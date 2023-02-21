Акимов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1959

Дочь: Фатеева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Акимова Валентина Родионовна

г. Новотроицк
Рождение ребёнка
20.04.1964

Дочь: Неустроева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Акимова Валентина Родионовна

г. Новотроицк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Валентина Родионовна

Место жительства
Неизвестно
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