Акимов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1959
Дочь: Фатеева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Акимова Валентина Родионовна
г. Новотроицк
Рождение ребёнка
20.04.1964
Дочь: Неустроева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Акимова Валентина Родионовна
г. Новотроицк
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно