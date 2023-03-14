Терлецкая Параскева Ивановна / Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1902 ст.
Дочь: Юлия Петровна
Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.
Сын: Мария Петровна
Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.05.1908 ст.
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.04.1912 ст.
Сын: Терлецкий Николай Петрович
Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.12.1914 ст.
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно