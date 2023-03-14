Терлецкая Параскева Ивановна / Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкая Параскева Ивановна / Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1902 ст.

Дочь: Юлия Петровна

Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.

Сын: Мария Петровна

Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.05.1908 ст.

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.04.1912 ст.

Сын: Терлецкий Николай Петрович

Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.12.1914 ст.

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Терлецкий Пётр Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлецкий Пётр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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