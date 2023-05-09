Капустина (Самулина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Самулина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1960

Отец: Самулин Иван Филиппович

Мать: Карпач Зинаида Лукьяновна

Рождение ребёнка
20.02.1982

Сын: Капустин Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Капустин Николай

Рождение ребёнка
22.02.1983

Сын: Капустин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Капустин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Николай

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