Капустина (Самулина) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1960
Отец: Самулин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
20.02.1982
Сын: Капустин Вадим Николаевич
Отец ребёнка: Капустин Николай
Рождение ребёнка
22.02.1983
Сын: Капустин Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Капустин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капустин Николай