(Суровцова) Татіана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Суровцова) Татіана

(Суровцова) Татіана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Суровцовъ Ѳеодоръ

Мать: Суровцова Пелагѣя

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close