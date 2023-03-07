Суровцова (Кофейникова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Кофейникова) Пелагѣя

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Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кофейниковъ Алексѣй

Мать: Кофейникова Агрпинна Иванова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Суровцовъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Суровцова Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суровцовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
1912

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ

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