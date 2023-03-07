Суровцова (Кофейникова) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кофейниковъ Алексѣй
Бракосочетание
22.10.1906
Муж: Суровцовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Суровцова Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суровцовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1912
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Ѳеодоръ