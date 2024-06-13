Кощеев Исаак Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Кощеев Семен Семенович
Мать: Кощеева Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Кощеева) Анастасия Исааковна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.
Дочь: Зайкова (Кощеева) Федора Исааковна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Кощеева) Дария Исааковна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кощеева) Евдокия Исааковна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова
Смерть
Неизвестно