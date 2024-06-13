Кощеев Исаак Семенович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Исаак Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кощеев Семен Семенович

Мать: Кощеева Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Кощеева) Анастасия Исааковна

Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова

Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.

Дочь: Зайкова (Кощеева) Федора Исааковна

Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кощеев Алексей Исаакович

Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кощеева) Дария Исааковна

Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кощеева) Евдокия Исааковна

Мать ребёнка: Кощеева Анна Константинова

Смерть
Неизвестно

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