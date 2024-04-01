Кулыгина (Зализина) Анна Иванова (Сергеева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгина (Зализина) Анна Иванова (Сергеева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Зализин Сергей Отст. Др. Кр. Пп

Мать: Заливина 1, Зверовская 2 Мария Устинова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Кулыгин Василий Отст. Казак Кр. Полуденной Марков

Бракосочетание
25.01.1775

Муж: Кулыгин Василий Отст. Казак Кр. Полуденной Марков

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.11.1775

Сын: Кулыгин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Кулыгин Василий Отст. Казак Кр. Полуденной Марков

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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