Кулыгина (Зализина) Анна Иванова (Сергеева?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Кулыгин Василий Отст. Казак Кр. Полуденной Марков
Бракосочетание
25.01.1775
Рождение ребёнка
10.11.1775
Отец ребёнка: Кулыгин Василий Отст. Казак Кр. Полуденной Марков
Смерть
Неизвестно