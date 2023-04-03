Анисимов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Ермолай

Мать: Ганна

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