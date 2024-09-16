Керимов Фаик Назирович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти29.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Военная служба
1939
Бракосочетание
?.11.1941
Рождение ребёнка
21.06.1942
Дочь: Толстова (Керимова) Фаина Фаиковна
Мать ребёнка: Керимова (Тихонова) Валентина Денисовна
Военная награда
29.06.1943
Медаль «За оборону Одессы»
Военная награда
14.08.1943
Орден Красной Звезды
Смерть
29.11.1943
Погиб при катастрофе самолета