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Керимов Фаик Назирович

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Место рождения

Габала, Нухинский уезд, Азербайджан

Дата рождения

1921

Дата смерти

29.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Керимов Назир Ибрагимович

Мать: Керимова Набат Махмудовна

Габала, Нухинский уезд, Азербайджан
Военная служба
1939
Баку, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
?.11.1941

Жена: Керимова (Тихонова) Валентина Денисовна

Рождение ребёнка
21.06.1942

Дочь: Толстова (Керимова) Фаина Фаиковна

Мать ребёнка: Керимова (Тихонова) Валентина Денисовна

Баку, Азербайджанская ССР
Военная награда
29.06.1943
Медаль «За оборону Одессы»
Военная награда
14.08.1943
Орден Красной Звезды
Смерть
29.11.1943
Погиб при катастрофе самолета

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