Бузенков Дмитрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1965
Дата смерти05.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965
Бракосочетание
18.06.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.07.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1992
Дочь: Бузенкова Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.2003