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Бузенков Дмитрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1965

Дата смерти

05.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965

Отец: Бузенков Вячеслав Федорович

Мать: Бузенкова Валентина Максимовна

Бракосочетание
18.06.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.07.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1992

Дочь: Бузенкова Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2003
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