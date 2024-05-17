Хевронин Михаил Викторович
Место рождения
Дата рождения28.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.2001
Дочь: Хевронина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Хевронина (Иванова) Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
15.03.2003
Дочь: Хевронина Полина Михайловна
Мать ребёнка: Хевронина (Иванова) Наталья Юрьевна