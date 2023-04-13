Варавва (Свихарева) Стефанида Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавва (Свихарева) Стефанида Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1843

Муж: Шелудченко Лаврентий Аврамович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Нахорина Агафья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шелудченко Лаврентий Аврамович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Беликова Матрона Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шелудченко Лаврентий Аврамович

Рождение ребёнка
17.11.1851

Дочь: Чеботаева Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шелудченко Лаврентий Аврамович

Бракосочетание
15.01.1854

Муж: Варавва Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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