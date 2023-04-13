Варавва (Свихарева) Стефанида Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1843
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Нахорина Агафья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шелудченко Лаврентий Аврамович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Беликова Матрона Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шелудченко Лаврентий Аврамович
Рождение ребёнка
17.11.1851
Дочь: Чеботаева Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шелудченко Лаврентий Аврамович
Бракосочетание
15.01.1854
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно