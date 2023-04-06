Сулимова (Плеханов) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Плехановъ Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1784
Муж: Сулимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.10.1784
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.11.1786
Сын: Сулимовъ Григорий
Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.03.1789
Сын: Сулимовъ Василий
Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.01.1792
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ