Сулимова (Плеханов) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова (Плеханов) Авдотья

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Плехановъ Тимофей

Мать: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.07.1784

Муж: Сулимовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1784

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1786

Сын: Сулимовъ Григорий

Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1789

Сын: Сулимовъ Василий

Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1792

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Сулимовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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