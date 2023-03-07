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(Сулимова) Наталья
(Сулимова) Наталья
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Место рождения
Белорецк
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Сулимовъ Иванъ
1766 г.р.
Мать
Сулимова (Плеханов) Авдотья
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Сулимовъ Иванъ
Мать:
Сулимова Авдотья
Белорецк
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