(Сулимова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сулимова) Наталья

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Место рождения

Белорецк

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сулимовъ Иванъ

Мать: Сулимова Авдотья

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