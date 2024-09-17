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Иоаннов-Афанасьев-Тюклов Герасим Кондратьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.02.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1816 ст.

Отец: Афанасьев-Тюклов (Иванов) Кондратий Иванович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.07.1837 ст.

Жена: Захарова Пелагея Никандровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1837 ст.

Дочь: Кондратьева Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Никандровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1838 ст.

Сын: Иоаннов-Афанасьев-Тюклов (Кондратьев) Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Никандровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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