Иоаннов-Афанасьев-Тюклов Герасим Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1816 ст.
Отец: Афанасьев-Тюклов (Иванов) Кондратий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1837 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1837 ст.
Дочь: Кондратьева Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Никандровна
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1838 ст.
Сын: Иоаннов-Афанасьев-Тюклов (Кондратьев) Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Никандровна
Смерть
Неизвестно