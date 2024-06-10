Волков Маркел Лаврович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.
Мать ребёнка: не указана
Благодать, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
ОКУ ГАЛО Ф.272. Оп.1. Д.284. Л.10об-11_рожд. _1882_Преображенской церкви с. Донских Избищ. Счет родившихся м/пола п/п № 22 Восприемники: крестьянин Мирин Ефимович Волков, девица Татьяна Иванова Русина... Показать все
Смерть
Неизвестно