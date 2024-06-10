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Волков Маркел Лаврович

Место рождения

Степановка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.

Сын: Волков Иван Маркелович

Мать ребёнка: не указана

Благодать, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
ОКУ ГАЛО Ф.272. Оп.1. Д.284. Л.10об-11_рожд. _1882_Преображенской церкви с. Донских Избищ. Счет родившихся м/пола п/п № 22 Восприемники: крестьянин Мирин Ефимович Волков, девица Татьяна Иванова Русина... Показать все
Смерть
Неизвестно

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