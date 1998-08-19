Неронская Ефросинья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронская Ефросинья Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неронский Адам Степанович

Рождение ребёнка
03.10.1925

Сын: Неронский Иван Адамович

Отец ребёнка: Неронский Адам Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
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