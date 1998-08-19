Неронская Ефросинья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неронский Адам Степанович
Рождение ребёнка
03.10.1925
Отец ребёнка: Неронский Адам Степанович
Работа или профессия
Неизвестно