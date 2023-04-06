(Серебренникова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1854
Крещение
09.09.1854
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Алексеев Серебренников и законная жена его Анна Иванова. Восприемники: того же села крестьянин Иван Алексеев Латышев Александра Петрова жена Серебренникова. Таи... Показать все
Смерть
Неизвестно