(Серебренникова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серебренникова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1854

Отец: Серебренников Иван Алексеев

Мать: Серебренникова Анна Иванова

Крещение
09.09.1854
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Алексеев Серебренников и законная жена его Анна Иванова. Восприемники: того же села крестьянин Иван Алексеев Латышев Александра Петрова жена Серебренникова. Таи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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