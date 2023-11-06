Бочков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Бочкова Анна Ивановна

Смерть
1944
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