Вашкова (Чирикова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти02.08.1853 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1842 ст.
Рождение ребёнка
16.04.1847 ст.
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович
Смерть
02.08.1853 ст.
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Вашков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович