Вашкова (Чирикова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Чирикова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

02.08.1853 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1842 ст.

Муж: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1847 ст.

Сын: Вашков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.08.1853 ст.
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Вашков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вашков-Балашов Николай Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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