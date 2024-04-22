Привезенцева Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
25.04.1899 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1900 ст.
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.
Сын: Привезенцев Степан Кузьмич
Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович
Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.
Дочь: Марина Кузьминична
Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.
Сын: Привезенцев Гордей Кузьмич
Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович
Рождение ребёнка
28.09.1919 ст.
Сын: Привезенцев Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович
Смерть
Неизвестно