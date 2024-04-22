Привезенцева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривезенцева Анна Григорьевна

Привезенцева Анна Григорьевна

Место рождения

Крутое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
25.04.1899 ст.

Муж: Привезенцев Кузьма Прохорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1900 ст.

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.

Сын: Привезенцев Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.

Дочь: Марина Кузьминична

Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.

Сын: Привезенцев Гордей Кузьмич

Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1919 ст.

Сын: Привезенцев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Привезенцев Кузьма Прохорович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close