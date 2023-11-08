Осадчая (Петруша) Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчий Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Галина Андреевна
Отец ребёнка: Осадчий Андрей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991