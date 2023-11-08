Осадчая (Петруша) Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчая (Петруша) Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчий Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Галина Андреевна

Отец ребёнка: Осадчий Андрей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчий Андрей Тихонович

Смерть
1991
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