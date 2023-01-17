Тюртю (Рюткинен) Ева Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Rytkönen Рюткинен Моисей (Moses Salomons)
Мать: Helena T
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Тюртю Иван Петрович
Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич
Рождение ребёнка
22.08.1907
Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич
Рождение ребёнка
12.09.1911
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич
Рождение ребёнка
12.10.1913
Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич
Рождение ребёнка
22.01.1916
Сын: Тюртю Павел Петрович
Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич
Рождение ребёнка
23.08.1918
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tyrtty Петр Товиевич
Смерть
Неизвестно