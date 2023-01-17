Тюртю (Рюткинен) Ева Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюртю (Рюткинен) Ева Моисеева

Тюртю (Рюткинен) Ева Моисеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Rytkönen Рюткинен Моисей (Moses Salomons)

Мать: Helena T

Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Тюртю Иван Петрович

Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1907

Сын: Тюртю Андрей Петрович

Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.09.1911

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Тюртю Моисей Петрович

Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.01.1916

Сын: Тюртю Павел Петрович

Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.08.1918

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Tyrtty Петр Товиевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tyrtty Петр Товиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close