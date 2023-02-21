(Reinikka) Helena T
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1880
Отец ребёнка: Rytkönen Рюткинен Моисей (Moses Salomons)
Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюртю Ева Моисеева
Отец ребёнка: Rytkönen Рюткинен Моисей (Moses Salomons)
Смерть
Неизвестно