(Reinikka) Helena T — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Reinikka) Helena T

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1880

Сын: Rytkönen Иоанн Моисеев

Отец ребёнка: Rytkönen Рюткинен Моисей (Moses Salomons)

Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюртю Ева Моисеева

Отец ребёнка: Rytkönen Рюткинен Моисей (Moses Salomons)

Смерть
Неизвестно
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