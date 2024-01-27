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Лоскутова Василиса Григорьевна

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лоскутов Loskutov Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Лукьян Агапович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лоскутов Loskutov Федор Лукьянович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Лукьян Агапович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно
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