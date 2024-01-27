Лоскутова Василиса Григорьевна
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лоскутов Loskutov Иван Лукьянович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Лукьян Агапович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лоскутов Loskutov Федор Лукьянович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Лукьян Агапович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно