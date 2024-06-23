Сысоев Тимофей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Тимофей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сысоев Никифор Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Сысоев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Сысоев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Сысоева Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Сысоева Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

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