Сысоев Тимофей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Сысоев Никифор Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Сысоева Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Сысоева Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана