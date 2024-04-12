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Кошель Кирил Иванович

Место рождения

Пулинцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Кошель Иван

Мать: не указана

Пулинцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Мария Зотовна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кошель Григорий Кирилович

Мать ребёнка: Кошель Мария Зотовна

Пулинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кошель Филип Кирилович

Мать ребёнка: Кошель Мария Зотовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кошель Иосиф Кирилович

Мать ребёнка: Кошель Мария Зотовна

Пулинцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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