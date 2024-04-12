Кошель Кирил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Кошель Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошель Мария Зотовна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Кошель Григорий Кирилович
Мать ребёнка: Кошель Мария Зотовна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Кошель Мария Зотовна
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Кошель Мария Зотовна
Смерть
Неизвестно