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Арина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сюндюков Маркел

Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сюндюков Петр Иванов

Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сюндюков Семен Иванов

Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сюндюков Моисей Иванов

Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сюндюков Николай Иванов

Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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