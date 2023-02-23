Арина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сюндюков Маркел
Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сюндюков Петр Иванов
Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Сюндюков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно