Лазарева (Иванова) Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рождения04.06.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1914 ст.
Дочь: Давыдова-Давышина (Павлова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Павлович
Смерть
Неизвестно