Лазарева (Иванова) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Иванова) Марфа Ильинична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.02.1913 ст.

Муж: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1914 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина (Павлова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Павлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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