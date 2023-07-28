Сухопарова Александра Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сухопаров Григорий Игнатьев
Отец ребёнка: Сухопаров Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Сухопаров Игнатий Иванович
Смерть
Неизвестно