Сухопарова Александра Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова Александра Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Игнатий Иванович

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сухопаров Григорий Игнатьев

Отец ребёнка: Сухопаров Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сухопаров Иерон Игнатьев

Отец ребёнка: Сухопаров Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно

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