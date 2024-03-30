Большакова (Кондратьева) Анастасия 1 Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Кондратьева) Анастасия 1 Даниилова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888 ст.

Отец: Кондратьев Данил Андреев

Мать: Кондратьева Дария Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1905 ст.

Муж: Большаков Петр Феодоров

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Таисия Петрова

Отец ребёнка: Большаков Петр Феодоров

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Большаков Петр Феодоров

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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