Большакова (Кондратьева) Анастасия 1 Даниилова
Место рождения
Дата рождения28.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888 ст.
Бракосочетание
11.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Таисия Петрова
Отец ребёнка: Большаков Петр Феодоров
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Большаков Петр Феодоров
Смерть
Неизвестно