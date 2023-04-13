Цвиленко Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиленко Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Цвиленко Федор Макарович

Отец ребёнка: Цвиленко Макар Кондратьевич

Рождение ребёнка
01.09.1873

Сын: Цвиленко Михаил Макарович

Отец ребёнка: Цвиленко Макар Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Цвиленко Петр Макарович

Отец ребёнка: Цвиленко Макар Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цвиленко Макар Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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