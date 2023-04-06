Савенко Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти20.11.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
15.08.1842
Дочь: Василиса Егоровна
Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лебединская Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
08.04.1852
Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
28.03.1853
Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
04.06.1860
Дочь: Акилина Егоровна
Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1874