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Савенко Егор Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1814

Дата смерти

20.11.1874

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Савенко Василий Сергеевич

Мать: Савенко Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
15.08.1842

Дочь: Василиса Егоровна

Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Савенко Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лебединская Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна

Рождение ребёнка
08.04.1852

Сын: Савенко Никон Егорович

Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна

Рождение ребёнка
28.03.1853

Сын: Савенко Стефан Егорович

Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна

Рождение ребёнка
04.06.1860

Дочь: Акилина Егоровна

Мать ребёнка: Савенко Устинья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко Устинья Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1874
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