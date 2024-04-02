Саксин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Саксин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саксин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Саксина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саксин Николай Александрович
Мать ребёнка: Саксина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саксина Наталья
Смерть
Неизвестно