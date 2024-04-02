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Саксин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Саксин Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саксин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Саксина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саксин Николай Александрович

Мать ребёнка: Саксина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Наталья

Смерть
Неизвестно
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